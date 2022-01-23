В Госдуме заявили, что вина за нападения бездомных животных лежит на чиновниках

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Нападение безнадзорных собак на людей является следствием бездействия муниципальных властей и саботажа чиновников в отдельных регионах соблюдения закона об ответственном обращении с животными. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье заявил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя инцидент в Забайкальском крае, где бродячие собаки насмерть загрызли ребенка.

"Инцидент даже в этом районе уже не первый. У нас есть ряд субъектов, который даже не пытался исполнить федеральный закон об ответственном обращении с животными, где не построено ни одного приюта и понятно, что там персональную ответственность за такие трагедии несут местные чиновники, потому что это их муниципальные полномочия. То есть первое, что хотелось бы зафиксировать, это то, что это вина - и моральная, и юридическая - конкретных, муниципальных чиновников, не исполнивших полномочия по регулированию численности безнадзорных животных", - заявил Бурматов.

По его словам, после таких трагедий из-за бездействия местных чиновников, им "правильно было бы писать явку с повинной". "Понятно, что они не будут этого делать, и в ход идут любые рассказы, лишь бы снять с себя ответственность. Но я посчитал, в Следственном комитете это уголовное дело уже 27 по счету в стране по неисполнению чиновниками федерального закона об ответственном обращении с животными. То есть идет массовый саботаж", - пояснил Бурматов.

Он напомнил, что закон предоставляет муниципальным властям все необходимые для решения вопроса полномочия. "Они должны были построить приюты, им на это было дано время. Они должны были туда этих бездомных собак несчастных, которых просто выкинули на улицу, поместить. И если собаки агрессивные, то они там и должны были их содержать, ни в коем случае не выпускать обратно из приюта", - добавил Бурматов.

Кроме того, у чиновников на местах сегодня также есть полномочия по запрету самовыгула, так как нет достоверной информации о том, нападают ли именно бездомные животные или имеющие хозяина, но отпущенные гулять самостоятельно. "Дальше - есть возможность сокращения популяции путем массовой стерилизации животных, но этого тоже не делается. У местных властей есть возможность регулирования численности безнадзорных животных путем поддержки волонтерских приютов, но этого тоже не делается", - отметил Бурматов.

Нормы закона

Как напоминает Бурматов, закон устанавливает в отношении животных без владельцев метод ОСВВ - отлов, стерилизация, вакцинация животного и выпуск его в предыдущее место обитания. При этом, подчеркнул депутат, речь идет именно о неагрессивных животных, а те, кто опасен для человека, должны оставаться в приютах.

"В тех регионах, где эти нормы исполняются, нет таких трагедий, там не льется кровь ни загрызенных людей, ни убитых собак. И там не было ни одного карантина по бешенству, на дорогах не валяются трупы животных, а популяция безнадзорных животных сокращена. Например, в Нижнем Новгороде - сокращена в два раза за три года", - отметил Бурматов.

Другими словами, о позитивном влиянии ОСВВ можно говорить уже не на примере зарубежных стран, а основываясь на собственном опыте в ряде регионов РФ, "причем самых разных, от столичных до менее обеспеченных", сказал собеседник агентства.

"Даже если в целом по стране взять, 2020 год - первый год, когда система приютов заработала. При том, что приютов не хватает - есть всего четверть от необходимого количества, - 2020 год стал первым в истории нашей страны, когда в целом по стране количество покусов снизилось на 12%. Это данные Роспотребнадзора, которые он высчитывает с 2015 года", - рассказал Бурматов. Так, отметил он, до вступления норм закона в силу, показатель каждый год увеличивался или оставался на том же уровне, но в 2020 году впервые сократился.

"То есть регионы, которые этим начали заниматься, там сразу снижение по числу инцидентов. А у тех, кто саботирует и даже не пытается его исполнять, у них рост", - отметил Бурматов.

Жалобы от регионов

По словам Бурматова, в некоторых регионах заявляют о необходимости изменить нормы закона в части отказа от ОСВВ и возврата к отстрелу безнадзорных животных. Однако, пояснил депутат, жалобы на эти нормы закона исходят из тех регионов, где они не выполнялись.

"Все эти спекуляции, связанные с тем, что давайте изменим закон, отменим его или не будем у нас на территории его применять, на мой взгляд, очень лукавые, потому что они у себя его и не применяли. Из регионов, где закон начали исполнять, нет заявлений, что давайте его поменяем, потому что они попробовали. Денег на это с каждым годом требуется все меньше и меньше, потому что популяция сразу сокращаться начинает. Скандалов никаких нет, эпидемий нет, убийств нет. И эти регионы всем довольны. А сопротивление закону звучит ровно оттуда, где исполнение закона саботируется", - подчеркнул Бурматов.

Так, по его словам, местные власти чаще всего указывают на нехватку средств для постройки муниципальных приютов или поддержки уже работающих волонтерских. При этом, обращает внимание Бурматов, "у волонтеров вообще денег нет, но они создают приюты и содержат сотни животных вообще без копейки бюджетных средств".

"Мы понимаем, что в этих регионах до вступления в силу этого закона огромные средства просто разворовывались на убийстве животных. С моей точки зрения, вот это лобби, потерявшее в целом по стране порядка 2 млрд рублей в год - именно в эту сумму оцениваются все ежегодные контракты на убийство животных, - оно бы и хотело вернуть отстрел животных. А между тем на эти 2 млрд рублей можно было строить 100 приютов ежегодно и в течение нескольких лет вообще решить проблему с безнадзорными животными", - заключил Бурматов.

Об инциденте в Забайкальском крае

В субботу стало известно, что в селе Домна Забайкалького края из-за нападения бездомных собак погибла семилетняя девочка, возбуждено уголовное дело. Губернатор края Александр Осипов на встрече с жителями заявил, что обратится в Госдуму и правительство РФ с просьбой изменить федеральный закон об ответственном обращении с животными. Как сообщается на сайте Следственного комитета России, глава СК РФ Александр Бастрыкин в свою очередь поручил выяснить причины, по которым в регионе не была решена проблема с безнадзорными животными, несмотря на неоднократные жалобы местных жителей.