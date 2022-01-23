Судья в отставке Сайди Янгулбаев покинул Россию после инцидента с его женой

ТАСС, 23 января. Проживавший в Нижнем Новгороде федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев, чью жену Зарему Мусаеву неизвестные увезли из города на допрос, вместе с дочерью покинул Россию. Соответствующую информацию подтвердила в воскресенье ТАСС адвокат Наталья Добронравова.

В четверг СМИ сообщили о якобы имевшей место попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены. Адвокат Наталья Добронравова сообщила ТАСС, что жену судьи увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками.

"Да, они покинули Российскую Федерацию", - подтвердила адвокат информацию, появившуюся в СМИ.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в субботу попросила прокурора Чечни провести проверку обстоятельств доставки Мусаевой на допрос из Нижнего Новгорода. По словам омбудсмена, остается открытым вопрос, было ли у сотрудников правоохранительных органов одного субъекта РФ разрешение МВД России на осуществление деятельности на территории другого субъекта. Также необходимо выяснить, получала ли Мусаева повестку с требованием явиться на допрос к следователю, добавила Москалькова.

Сайда Вахаевич Янгулбаев родился в 1958 году. Работал судьей Верховного суда Чеченской Республики, был назначен указом президента РФ № 1154 от 2012.08.10. Работал до 2015 года. После отставки с семьей переехал в Нижний Новгород.