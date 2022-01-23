Более 63 тыс. бумажных писем отправили в Московскую усадьбу Деда Мороза

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ежегодная акция "Почта Деда Мороза" в четвертый раз прошла в Москве. Всего в Московскую усадьбу Деда Мороза было прислано более 63 тыс. бумажных писем, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в этом году акция проходила с 18 ноября по 21 января. В парках были установлены 53 почтовых ящика фиолетового цвета с изображением снеговичка. В них можно было опустить письма и открытки, адресованные новогоднему волшебнику. Сотрудники парков следили, чтобы ящики не переполнялись, и собирали послания для отправки. Их передавали снеговику-почтовику, который доставлял письма в усадьбу на специальном автобусе.

"Всю новогоднюю корреспонденцию доставили в Московскую усадьбу Деда Мороза. Включая сообщения из парков, за этот сезон волшебник получил более 63 тыс. посланий от москвичей. На каждое письмо с обратным адресом он ответит лично до конца зимы", - говорится в сообщении.

Москвичи обращались к зимнему волшебнику с просьбами, поздравлениями и добрыми пожеланиями, делились мечтами и рассказывали свои истории.

Акцию "Почта Деда Мороза" проводят в городских парках, подведомственных департаменту культуры города Москвы, с 2018 года. В прошлом сезоне новогодняя почта работала с 18 ноября по 15 января. Почтовые ящики были установлены на территории 31 зоны отдыха. Кроме того, послания принимали на сайте усадьбы и по обычной почте. Всего в Московскую усадьбу Деда Мороза за новогодний сезон 2020/2021 отправили более 45 тыс. писем.