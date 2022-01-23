В Крыму впервые за 1,5 месяца выявили почти 300 случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвержден у 298 человек, сообщается в воскресенье на сайте регионального минздрава. Ранее количество случаев заражения на этом уровне выявляли 12 декабря 2021 года, когда зарегистрировли 287 заразившихся.

Специалисты в понедельник, 17 января, выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в Крыму. В тот же день первый случай подтвердился и в соседнем Севастополе. В Роспотребнадзоре сообщили, что пока штамм "дельта" остается доминирующей версией коронавируса на территории полуострова.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 22 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 298 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 129 813 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследовали 6 585 человек.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 188 человек, за все время пандемии - 121 097.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму был зафиксирован 20 ноября 2021 года - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. 7 января было выявлено 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти, накануне выявили 262 случая.

Власти Крыма с 17 января отменили приостановку требования об обязательных QR-кодах и запрете на зрелищные мероприятия. Также в республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. До особого распоряжения приостановлена деятельность хостелов. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма. С 24 января людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания вновь запретили покидать дома, руководителям государственных и муниципальных учреждений поручено перевести на дистанционку до 50% штатной численности персонала. Приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров.