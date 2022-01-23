Город Санья в марте впервые проведет отраслевую выставку сельского хозяйства

ХАЙКОУ /Китай/, 23 января. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань 4-6 марта проведет первую Хайнаньскую выставку по стимулированию отраслевого развития сельского хозяйства. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, в мероприятии примут участие более 300 компаний. Площадь экспозиций составит 20 тыс. кв. м. Посетители смогут ознакомиться с широким перечнем аграрной продукции, с результатами ее переработки, с технологиями хранения и холодильным оборудованием.

Как уточнили организаторы, в ходе выставки будут проведены подробные презентации для инвесторов. Предполагается, что потребители и деловые круги получат более целостное представление об аграрном секторе острова и наладят новые контакты для формирования эффективных цепочек поставок овощей, фруктов, мясной и рыбной продукции на китайский и зарубежные рынки .

По прогнозу департамента коммерции Хайнаня, масштабы выставочной отрасли провинции будут динамично возрастать и к 2025 году ее доходы составят 60 млрд юаней ($9,4 млрд). По подсчетам ведомства, темпы роста данного показателя достигнут примерно 12%.