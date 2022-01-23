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В Псковскую область направили дополнительные 11,5 тыс. доз "Спутника Лайт"

Она будет доступна в области 24 января

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" будет доступна в Псковской области 24 января, Минздрав РФ организовал отправку дополнительных доз в регион. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

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"Минздравом России организована срочная доставка дополнительных 11 500 доз вакцины "Спутник Лайт" в Псковскую область. Доступность вакцины "Спутник Лайт" будет восстановлена в Псковской области в понедельник 24 января", - говорится в сообщении.

В субботу губернатор области Михаил Ведерников сообщил, что в регионе закончились запасы вакцины "Спутник Лайт". Позже он пояснил, что одной из причин случившегося стал декабрьский инцидент, когда из-за поломки морозильной установки госпредприятия "Фармация" в Псковской области испортились 45 тыс. доз вакцины против коронавируса.

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