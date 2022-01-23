Власти окажут материальную помощь семье погибшей в Забайкалье девочки

ТАСС, 23 января. Семья погибшей при нападении бродячих собак в Забайкалье девочки получит материальную помощь. Расходы на похороны ребенка возьмет на себя регион, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства края.

Семилетняя девочка погибла 22 января в селе Домна Читинского района при нападении бездомных собак. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился выплатить семье погибшей от собак девочки материальную помощь из регионального бюджета. Кроме этого, Минздрав Забайкалья окажет психологическую поддержку, также край возьмет на себя расходы, связанные с погребением девочки", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в регионе, сумма выплаты уточняется, планируется, что она составит около 1 млн рублей.

Ранее Осипов поставил задачу главам муниципальных образований решить проблему безнадзорных животных, заключать контракты в муниципалитетах на отлов собак. Планируется построить сеть приютов для отловленных животных, решить вопрос о дополнительном финансировании муниципалитетов для полномасштабного проведения мероприятий.