Путин поздравил ДОСААФ с 95-летием со дня учреждения

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Общероссийскую общественно-государственную организацию "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ) с 95-летием со дня учреждения и отметил, что ее история создавалась смелыми и сильными духом людьми, которые стремились приносить пользу Родине. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в воскресенье.

"Поздравляю вас со знаменательной датой - 95-летним юбилеем образования Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. История общества, правопреемника легендарного Осовасхима [Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству в СССР], создавалась смелыми, отважными, сильными духом людьми, которые стремились получать новые знания и навыки, приносить пользу Родине. Среди тех, кто прошел эту настоящую школу мужества - блестящая плеяда военачальников, талантливых ученых и конструкторов, прославленных космонавтов и летчиков. Тысячи воспитанников организации достойно сражались на фронтах Великой Отечественной, добивались выдающихся достижений в самых разных сферах деятельности", - говорится в поздравлении.

По словам президента, отрадно, что члены организации бережно хранят и развивают традиции ДОСААФ, много делают для патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки молодых людей к службе в вооруженных силах страны, совершенствования авиационных, технических видов спорта.

ДОСААФ России - массовая патриотическая оборонно-спортивная организация, объединяющая граждан РФ.

Современная структура ДОСААФ насчитывает 22 организации центрального подчинения и 81 региональное отделение. В Наблюдательный совет ДОСААФ входят представители администрации президента РФ, аппарата правительства РФ, Совета безопасности РФ, Минобороны РФ, Минспорта РФ, Минобрнауки РФ и Минэкономразвития РФ.

Вступить в ДОСААФ России могут граждане РФ в возрасте 18 лет и старше, а также юридические лица - общественные объединения, принимающие участие в деятельности организации согласно ее уставу. В апреле 2020 года правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики на особых условиях включила ДОСААФ России в перечень системообразующих организаций.