В России за сутки госпитализировали 6 211 человек с коронавирусом

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 6 211, что на 37,3% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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При этом в 12 регионах число госпитализаций увеличилось, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 63 205, до 11 108 191. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,57%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 23 045, до 10 023 622. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 90,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 679, до 326 112. Днем ранее в стране зарегистрировали 681 смерть из-за коронавируса.

Ситуация в Москве и Подмосковье

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 17 528 против 16 094 днем ранее, до 2 174 536, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,81%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 73 против 69 днем ранее, до 38 368 (1,76% всех заразившихся).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 7 056 против 6 400. Всего с начала пандемии в области выявили 693 034 случая заражения.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 9 535 против 8 451 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе выявили 921 759 случаев заражения.