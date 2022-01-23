В России впервые с начала пандемии выявили более 300 тыс. заболевших ковидом за неделю

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом впервые с начала пандемии превысило 300 тыс., следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 17 по 23 января штаб зарегистрировал 304 657 случаев заражения - примерно вдвое больше, чем за предыдущие семь дней.

При этом продолжает снижаться смертность из-за новой инфекции - в России впервые с лета 2021 года зафиксировали менее 5 тыс. летальных исходов за неделю. По данным штаба, за последние семь дней в стране умерли 4 792 заболевших, что примерно на 7% меньше, чем за предшествующий аналогичный период.

Количество выздоровевших за неделю впервые с конца ноября прошлого года оказалось меньше числа новых случаев заражения. С 17 по 23 января в России вылечились 165 007 человек.