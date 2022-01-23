В Петербург поступила первая партия вакцины "Спутник М" для подростков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в воскресенье на склад в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению, в ближайшее время она будет разведена по районным поликлиникам, где оборудованы пункты вакцинации.

"Сегодня утром на склад ОАО "Фармбаза" поступила партия вакцины для подростков ["Спутник М"] в количестве 2 880 комплектов доз. Производитель - ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. В ближайшие дни вакцина будет разведена по районным поликлиникам. Прививать подростков в Санкт-Петербурге будут в 83 пунктах вакцинации", - говорится в сообщении пресс-службы.

В комздраве сообщили, что пункты вакцинации в детских поликлиниках уже готовы к приему подростков. В дальнейшем, когда объем партии вакцины будет возрастать, будут организованы прививочные пункты на базе школ.

Власти Петербурга ранее сообщали, что вакцинация детей будет исключительно добровольной. При этом отмечали, что есть спрос на вакцинацию со стороны учеников выпускных классов.