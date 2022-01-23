В Ленобласти ввели обязательное получение разрешений на перевозку строительного мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Перевозчики должны получать разрешение на транспортировку более 5 куб. метров строительных отходов III-V классов опасности на территории Ленинградской области с 23 января. Перевозка таких отходов без разрешения влечет наложение штрафов, рассказали в пресс-службе областного правительства.

"Перевозка строительных отходов III-V классов опасности на территории Ленинградской области объемом более пяти кубометров требует разрешения, которое можно получить после регистрации в подсистеме "Мониторинг перемещения отходов". Разрешение дополняется индивидуальным идентификационным QR-кодом", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства, за транспортировку отходов без разрешения обычные граждане могут получить до пяти тысяч рублей штрафа. Должностные лица и индивидуальные предприниматели - до 50 тысяч рублей. Юридические лица - до одного миллиона рублей. "Разрешение получают те, кто непосредственно перемещает отходы", - пояснили в пресс-службе.

Весь транспорт, перевозящий отходы на территории региона, должен быть подключен к системе ГЛОНАСС.

Ранее губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что власти Петербурга и Ленинградской области планируют разработать единые для двух регионов требования по обращению со строительными отходами. Город и область также рассматривают возможность создания единого оператора по обращению со строительными отходами. Планируется и введение единой системы наказания нарушителей.

Регулирование строительного мусора требует введения дополнительных мер на уровне регионального правительства, так как эта сфера не полностью контролируется федеральным законодательством. Строительные отходы чаще всего являются причиной крупных незаконных свалок, их сбрасывают в лесах и на придорожных территориях.