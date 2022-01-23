Ассоциация городов Сибири и Дальнего Востока поддерживает изменения норм отлова животных

ТАСС, 23 января. Члены Ассоциации сибирских и дальневосточных городов поддерживают идею внесения изменений в федеральный закон об отлове безнадзорных животных, которые помогли бы бороться с растущим числом бездомных собак. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Забайкалья по итогам совещания.

Вечером 22 января в селе Домна Читинского района при нападении бездомных собак погибла семилетняя девочка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что в законодательстве есть изъяны, которые не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов, и власти региона намерены обратиться в Федеральное собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить этот закон. В частности, планируется предложить такие изменения, которые позволили бы после отлова не возвращать агрессивных собак на улицы населенных пунктов.

"Руководитель администрации города Читы Александр Сапожников на совещании подчеркнул, что члены Ассоциации сибирских и дальневосточных городов целиком поддерживают идею внесения изменений в закон, который в современной редакции не позволяет бороться с растущей численностью безнадзорных собак на улицах", - говорится в сообщении.

Глава Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем аккаунте в Instagram в воскресенье сообщил, что поддерживает изменения в законодательстве. Он уточнил, что руководители сибирских и дальневосточных городов уже предложили ряд изменений, часть из них прошла первое чтение в Государственной Думе, часть находится в проработке.

"Месяц назад из-за бродячих собак погибла женщина в Якутске, год назад пострадала девушка в Улан-Удэ. После отлова животные все равно возвращаются на улицы, с бирками, стерилизованными, но с теми же зубами и клыками. Возвращаются в холод на улицы, где им каждый день нужно добывать еду и выживать. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, мэр Якутска Евгений Григорьев совершенно правы в том, что закон о гуманном обращении с животными необходимо доработать, учесть особенности климата отдаленных от Москвы регионов", - сообщил Шутенков.

Глава Читы Александр Сапожников в своем аккаунте в Instagram отметил, что проблема безнадзорных животных существует почти во всех городах Сибири и Дальнего Востока. "Многие политики и общественники из разных регионов уже поддержали идею внести изменения в федеральный закон об отлове безнадзорных животных. Я - в их числе. Ведь сейчас собаки после стерилизации вновь возвращаются на улицы и, к сожалению, некоторые из них представляют угрозу", - написал в своем аккаунте Сапожников.

Об Ассоциации

Ассоциация сибирских и дальневосточных городов - добровольная организация межмуниципального сотрудничества городов Сибири и Дальнего Востока, образованная в 1986 году в целях содействия социально-экономическому развитию муниципалитетов, организации местного самоуправления и межмуниципальному сотрудничеству. На совещаниях и конференциях АСДГ регулярно обсуждаются законопроекты и механизмы их реализации. Некоторые главы городов Сибири и Дальнего Востока входят в состав Советов по местному самоуправлению при президенте Российской Федерации, председателе Государственной Думы, доводя мнение муниципального сообщества до уровня государственной власти.