Генконсульство РФ напомнило о запрете на ввоз в Египет гильз, патронов и сувениров из них

КАИР, 23 января. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Хургаде предупредило россиян, планирующих поездки в Египет, о запрете на провоз в арабскую республику патронов, гильз и изготовленных из них сувениров. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на странице дипмиссии в Facebook.

"В последнее время участились случаи задержания при досмотре в аэропорту Хургады россиян, имевших при себе запрещенные к ввозу в Египет выхолощенные и боевые патроны, гильзы и изготовленные из них сувениры. Наличие у граждан вышеупомянутых предметов египетским законодательством приравнивается к незаконному владению оружием и предусматривает задержание, судебное разбирательство, денежный штраф и последующую депортацию за счет виновного с долгосрочным запретом на въезд в страну", - подчеркивается в тексте.

В связи с этим российское генконсульство призывает выезжающих в Египет на отдых россиян "строго соблюдать законы государства пребывания и тщательно проверять свой багаж, а также карманы одежды на наличие гильз и патронов".