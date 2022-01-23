Власти Иркутской области выплатят материальную помощь жильцам сгоревшего дома

ИРКУТСК, 23 января. /ТАСС/. Более 800 тыс. рублей направят власти Иркутской области на материальную помощь жильцам сгоревшего накануне двухэтажного деревянного дома, при тушении которого погибли двое пожарных. Об этом сообщил на своей официальной странице в Instagram глава региона Игорь Кобзев в воскресенье.

"В доме прописано 28 человек, в том числе восемь пенсионеров и четыре ребенка. Люди сейчас находятся у родственников. Материальную помощь по утрате имущества пострадавшие получат в течение трех дней. Четыре семьи - по 113 тыс. рублей, еще четыре - по 100 тыс. рублей. Средства направим в понедельник. Соцзащита сейчас отрабатывает вопрос по гуманитарной помощи пострадавшим", - написал Кобзев по итогам визита в Бодайбо и встречи с жильцами сгоревшего дома.

Он отметил, что в регионе для решения вопроса по предоставлению жилья создадут комиссию. По словам Кобзева, вопрос с предоставлением нового жилья погорельцам будет решен в течение месяца.

Кроме того, глава региона посетил место пожара и возложил цветы в память о погибших пожарных. "Увиделся с родителями Вадима Найденова. Поклонился им и поблагодарил за воспитание сына. С родственниками Игоря Руснакова не было возможности встретиться, но позже я обязательно с ними созвонюсь", - подчеркнул Кобзев.

Пожар в двенадцатиквартирном двухэтажном деревянном доме в Бодайбо произошел в ночь на субботу. Никто из жильцов не пострадал. Для разведки и тушения пожара в дом вошли звенья газодымозащитной службы. В установленный срок одно звено не вышло из горящего здания. Все силы были брошены на поиски. Тела двух пожарных, Найденова и Руснакова, нашли в подвальном помещении дома. Следователи регионального следственного управления СК РФ проводят проверку по данному факту.