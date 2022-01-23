Шойгу поздравил ДОСААФ с 95-летием со дня учреждения

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил Общероссийскую общественно-государственную организацию "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ) с 95-летием со дня учреждения, отметив неоценимый вклад организации в Победу в Великой Отечественной войне и большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.

"За эти годы оборонная организация страны воспитала миллионы настоящих патриотов, внесла неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В суровое время в ней прошли обучение сотни тысяч человек - моряки, снайперы, пулеметчики. ДОСААФ подготовил свыше десяти миллионов работников для народного хозяйства. В его рядах выросли выдающиеся спортсмены, завоевавшие для Родины награды самых престижных соревнований", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте организации.

Сергей Шойгу отметил, что сегодня оборонное общество, продолжая традиции предшественников, успешно обучает граждан по военно-учетным специальностям, развивает военно-прикладные виды спорта, готовит специалистов массовых технических профессий, проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, развитию юнармейского и поискового движений.

ДОСААФ России - массовая патриотическая оборонно-спортивная организация, объединяющая граждан РФ.

Современная структура ДОСААФ насчитывает 22 организации центрального подчинения и 81 региональное отделение. В Наблюдательный совет ДОСААФ входят представители администрации президента РФ, аппарата правительства РФ, Совета безопасности РФ, Минобороны РФ, Минспорта РФ, Минобрнауки РФ и Минэкономразвития РФ.

Вступить в ДОСААФ России могут граждане РФ в возрасте 18 лет и старше, а также юридические лица - общественные объединения, принимающие участие в деятельности организации согласно ее уставу. В апреле 2020 года правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики на особых условиях включила ДОСААФ России в перечень системообразующих организаций.