Елена Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российская актриса и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова после перенесенного инсульта чувствует себя значительно лучше и находится в реабилитационном центре. В нем она рассчитывает быть до конца месяца, а через месяц-полтора полностью восстановиться, рассказала она ТАСС в воскресенье.

"Безусловно, я себя чувствую гораздо лучше. Вся терапия, все занятия идут на пользу, но это процесс постепенный. Занимаюсь, трачу на это много сил. Я думаю, что до конца этого месяца я буду еще здесь, в реабилитационном центре", - рассказала она.

После стационара Проклова намерена продолжать восстановительную терапию дома и рассчитывает, что через месяц-полтора ее состояние окончательно придет в норму.

"Надеюсь, что где-нибудь через месяц-полтора уже смогу нормально функционировать", - сказала собеседница агентства.

10 января актриса рассказала газете "Вечерняя Москва", что попала в реанимацию в одну из столичных клиник. Как сообщалось в некоторых Telegram-каналах, Проклову экстренно госпитализировали с инсультом.

Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. В 1973 году она окончила Школу-студию МХАТ. Широко известна в качестве киноактрисы. Одна из ее самых известных ролей - Татьяна Фешева в драме Иосифа Хейфица "Единственная" (1975). Также в числе популярных работ Прокловой - учитель литературы Марина Максимовна в мелодраме "Ключ без права передачи" (1976), стюардесса Лариса Комарова в "Мимино" (1977), Марсела в музыкальном телефильме "Собака на сене" (1977) и другие.