СМИ: в Дании доминирующим становится новый подвариант омикрон-штамма

На второй неделе этого года на ВА.2 пришлось 45% новых случаев заражения. Это вдвое больше, чем сразу после Нового года. Аналогичные тенденции наблюдаются в Норвегии и Великобритании. В Швеции насчитывается 481 подтвержденный случай, в то время как количество новых продолжает расти.

"Похоже, что ВА.2 растет за счет ВА.1, что может иметь положительную сторону. Но мы не знаем, имеет ли это какое-то значение. У варианта "дельта" было 100 разных подгрупп, что, как выяснилось, было несущественным", - отмечает старший врач отдела лабораторного мониторинга вирусов и вакцин Управления здравоохранения Швеции Эмми Андерссон.

В Государственном институте сыворотки Дании считают, что существующие вакцины по-прежнему могут предохранять от тяжелого течения болезни. Это мнение разделяет профессор Каролинского института Али Миразими. "Вероятность, что вакцина не будет давать защиту от этого подварианта, крайне мала", - пояснил он.

Между тем научный сотрудник датского Государственного института сыворотки Андерс Фомсгорд отмечает возможность того, что у переболевших ВА.1-вариантом не будет иммунитета к варианту ВА.2 и они смогут заболеть повторно. При этом он говорит об отсутствии пока признаков способности нового штамма вызывать более тяжелую форму болезни.