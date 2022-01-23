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Аномальные снегопады на Кубани привели к оползням и падениям деревьев

Последствия непогоды ликвидируют дорожные службы
© Максим Тищенко/ТАСС

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Последствия оползней и многочисленных падений деревьев ликвидируют дорожные службы Кубани из-за аномального снегопада, обрушившегося на регион в выходные дни, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

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"Небывалые снегопады в Краснодарском крае вызывают многочисленные оползни и создают угрозу дорогам, инженерным коммуникациям и имуществу людей. Только с начала 22 января на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией службами ФКУ Упрдор "Черноморье" зафиксировано восемь падений деревьев с территории Национального парка на проезжую часть. В двух случаях упавшие деревья повредили линии электропередачи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "службы содержания дорожного управления оперативно выезжают на места происшествий для ликвидации последствий схода оползней и восстановления штатного движения по федеральным трассам".

Уточняется, что "федеральные дорожники борются с аномальными снегопадами на всей территории края".

Аномальные снегопады в Краснодарском крае и Адыгее продолжаются, сообщили в пресс-службе. "На утро 23 января наиболее сложная обстановка сохраняется в зоне федеральной трассы А-146 Краснодар - Верхнебаканский. Сохраняется угроза обильных осадков и на трассе А-290 Новороссийск - Керчь. Снегоуборочная техника работает круглосуточно. Упрдор "Черноморье" вновь обращается с просьбой к водителям отказаться от движения по федеральным трассам без крайней необходимости. В особенности это касается большегрузов и транспорта, не оборудованного зимней резиной. Заторы, созданные застрявшим на подъемах неподготовленным транспортом, создают дополнительные проблемы спецтехнике", - сообщается в пресс-релизе.

Как передает корр. ТАСС, в Лоо местами подтоплены участки дорожной сети и тротуары, идет дождь. Дерево упало на трассу А-147 в Сочи. Улица, Центральная, подъезд к Головинке со стороны Сочи. Порвана линия электропередачи. В Лазаревской и поселке Солоники также подтоплены участки дорог. В районе Джубки - снегопад, образовалась крупная пробка, грузовики припаркованы на обочине.

Со своей стороны в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что неблагоприятная ситуация из-за непогоды сложилась на 12 участках трасс в регионе. Неблагоприятные условия отмечаются на участках трассы Горячий ключ - Хадыженск, а также в Туапсинском районе. Кроме того, на участке дороги М-4 "Дон" на 1 440-1 430 км в Туапсинском районе приостановлено движение грузового транспорта. Перерывов в движении на участках федеральных автодорог не наблюдается.

На железной дороге

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги ТАСС сообщили, что сильный снегопад стал причиной задержки двух пассажирских поездов в Краснодарском крае.
"Сегодня на станциях Навагинская и Куринская Северо-Кавказской железной дороги из-за сильного снегопада пассажирские поезда 825 Майкоп - Туапсе и 812 Кавказская - Имеретинский Курорт задержаны на два часа", - говорится в сообщении, отмечается, что возможны задержки и других поездов.

Рекордные сугробы

Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в субботу сообщил, что количество осадков, которые выпали в Краснодаре за первые две декады января, на 35% превысило норму. Высота снежного покрова была зафиксирована на уровне 24 см, в воскресенье администрация города сообщила о сугробах до 30 см. В 34 городах и районах Краснодарского края в субботу в связи с непогодой был введен режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе действуют три экстренных предупреждения о лавиноопасности выше 1,5 тыс. метров, о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах и об очень сильном снеге в горной зоне Сочи.

Рекордная высота сугробов зарегистрирована в Краснодаре - 41 см, что является максимумом за всю историю метеонаблюдений, сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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