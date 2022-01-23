Орловские власти запретили работу фудкортов и детских комнат из-за эпидемобстановки

ТАСС, 23 января. Власти Орловской области ввели ряд ограничений из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе, в том числе запретили работу фудкортов, за исключением доставки и работы навынос. В области приостановили деятельность детских комнат в кафе и торговых центрах. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"В связи с ростом в регионе заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и высокими показателями заболеваемости гриппом и ОРВИ принято решение временно приостановить деятельность детских комнат в кафе, ресторанах и торговых центрах, иных детских развлекательных зон в закрытых помещениях", - сообщается по итогам внеочередного заседания регионального оперштаба.

Также в регионе вводится запрет на работу фудкортов на территории региона, за исключением организации доставки и работы навынос. Кроме того, с 24 января на дистанционный режим работы должны перевести не менее 30% сотрудников органов государственной и муниципальной власти.

Во время прямого эфира в Instagram губернатор Андрей Клычков отметил, что медучреждения региона приостанавливают плановый прием пациентов. "На вторник поставлена задача перевести работу системы 122 на круглосуточный режим, [будет] набор дополнительного персонала", - добавил Клычков.

Ранее власти региона обязали работодателей перевести на удаленный режим работы сотрудников старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания, не вакцинированных против коронавируса и беременных. Работодателям поручено организовать гибкий график для своих сотрудников при наличии большого штата.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии выявлено 74 200 случаев заражения коронавирусом, из них 350 - за последние сутки, 1 598 пациентов умерли. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 76,5%.