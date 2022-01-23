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Пандемия COVID-19

Власти КНР считают посылки из-за рубежа возможным источником распространения коронавируса

При получении и вскрытии таких посылок предписывается обязательно быть в маске и не трогать глаза, рот и нос, "обращаться с ними осторожно и не рвать их упаковку"

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Власти Китая считают почтовые посылки вероятным источником вспышек заболевания, вызываемого различными штаммами коронавируса. Об этом свидетельствуют меры, принимаемые на местах.

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"Призываем всех жителей отказаться от получения почтовых посылок из стран и регионов с высоким риском заражения COVID-19, а также из районов с местным распространением заболевания в самом Китае", - говорится в распространенном в соцсетях обращении к населению Комитета по гигиене и здравоохранению Гуанчжоу - административного центра провинции Гуандун (Южный Китай).

При получении и вскрытии таких посылок предписывается обязательно быть в маске и не трогать глаза, рот и нос, "обращаться с ними осторожно и не рвать их упаковку".

Китайские власти с 25 января вводят ужесточенный режим проверки посылок, отправляемых в столицу страны и расположенный недалеко от нее город Чжанцзякоу, где будет проходить зимняя Олимпиада, о чем сообщило Государственное почтовое управление КНР. Как уточняется в распространенном заявлении, усиленные меры будут действовать до 13 марта, когда в Пекине завершится Паралимпиада. Бандероли, не имеющие специальных маркировок о прохождении проверки на предмет безопасности и дезинфекции, будут возвращаться отправителям.

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