Власти КНР выявили 72 заразившихся коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Власти Китая выявили 72 инфицированных коронавирусом среди членов иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении оргкомитета.

Как следует из документа на официальном сайте ведомства, в период с 00:00 4 января по 23:59 22 января по местному времени в Китай прибыло 2 586 членов делегаций, из них 171 спортсмен и официальное лицо и 2 415 - "представители других заинтересованных сторон". В результате тестирования было выявлено 72 инфицированных среди представителей других заинтересованных сторон. К настоящему времени среди атлетов и официальных лиц заразившихся не выявлено.