Матвиенко поздравила Михаила Гусмана с днем рождения

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что для первого заместителя гендиректора агентства ТАСС Михаила Гусмана не осталось непокоренных высот в профессии журналиста, а его интервью стали классикой жанра. Об этом председатель Совфеда написала в поздравительной телеграмме, адресованной Гусману в день его 72-летия.

"Мне кажется, в сложнейшей журналистской профессии для Вас не осталось непокоренных высот. На протяжении десятков лет неустанного творческого поиска Вы сформировали свой стиль, в основе которого лежит искренний интерес к человеку. Ваша способность никогда не повторяться, оставаясь при этом самим собой, поистине уникальна. И потому вполне заслуженно интервью Гусмана стали классикой жанра", - написала Матвиенко.

Она также поблагодарила первого замгендиректора ТАСС за то, что он "использует свой талант во благо России и для укрепления понимания между народами разных стран". "Вы открываете двери в кабинеты людей, влияющих на жизнь страны, регионов, всей планеты, - и открываете для аудитории внутренний мир этих людей! Вы умеете расставить акценты, выделить главное, а, бывает, и сосредоточиться на деталях, которые лучше всего раскрывают собеседника. За это Вас ценят зрители и слушатели, коллеги и мы - политики", - подчеркнула Матвиенко.