Все школы Орла переведут на дистанционное обучение с 24 января из-за эпидемобстановки

ТАСС, 23 января. Власти Орловской области перевели на дистанционный режим обучения все школы областного центра, а также организации дополнительного образования региона из-за неблагоприятной эпидемобстановки. Ученики будут заниматься удаленно с 24 до 29 января включительно, сообщил в воскресенье губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в Instagram .

"С учетом предложений, которые поступили от города Орла, с завтрашнего дня у нас все образовательные организации города Орла переходят на дистанционный режим по 29 января включительно", - сказал Клычков.

Он добавил, что на дистанционный режим обучения также переходят все организации дополнительного образования и общеобразовательные организации, подведомственные департаменту образования региона. В течение недели в помещениях поручено провести санитарную обработку, главам муниципалитетов рекомендовано предусмотреть возможность перевода школ на дистанционный режим. "По СПО (среднее профессиональное образование - прим. ТАСС) решения пока не приняты в силу того, что 4% у нас заболевших из обучающихся детей, по детским садам - менее 2%, тоже решения нет", - добавил губернатор, отметив, что дети могут не посещать детсады при наличии письменного разрешения родителей.

Ранее сообщалось, что 68 классов в 29 общеобразовательных школах Орловской области закрыли на карантин по коронавирусу, в Орле с 22 января на недельный карантин перевели семь школ. Отмечалось, что дети составляют более 8% от общего числа заболевших ковидом в регионе.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии выявлено 74 200 случаев заражения коронавирусом, из них 350 - за последние сутки, 1 598 пациентов умерли. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 76,5%.