Опрос: больше половины граждан Турции не поддерживают политику Эрдогана

АНКАРА, 23 января. /ТАСС/. Большинство граждан Турции заявили, что не поддерживают политику президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Такие данные приводятся в последнем опросе базирующегося в Анкаре центра исследований общественного мнения MetroPOLL.

Согласно опубликованному в воскресенье исследованию, 40,7% респондентов заявили, что одобряют действия Эрдогана, в то время как 57% высказались неодобрительно, а 4,9% отказались дать ответ на поставленный вопрос.

Кроме того, большая часть участников опроса полагает, что Анкара в своей внешней политике должна отдавать приоритет России и Китаю, а не Соединенным Штатам и Европейскому союзу. 39,4% респондентов считают приоритетным развитие отношений с РФ и КНР, 37,5% - с США и ЕС. Отказались дать ответ 23,1% опрошенных. Причем активнее всего за отношения с Москвой и Пекином выступают сторонники правящей Партии справедливости и развития, а также состоящей с ней в коалиции Партии националистического движения.

Опрос проводился с 8 по 12 января в 28 провинциях Турции с использованием метода стратифицированной произвольной выборки. В нем приняли участие 1 508 человек.