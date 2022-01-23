Власти одного из районов Пекина запретили массовые собрания из-за случаев COVID-19

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Власти пекинского района Фэнтай на юго-западе города временно запретили местным жителям собираться вместе в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявила заместитель главы районной администрации Бо Лань.

С 06:00 утра воскресенья (01:00 мск) в районе Фэнтай проводится массовое тестирование местных жителей (2,019 млн человек) на коронавирус. Для его проведения привлечено более 13 тыс. медицинских работников.

Кроме того, для избежания рисков распространения инфекции власти намерены проверить 1 856 предприятий, занятых в холодильной цепи, а также 1 760 холодильных складов.

На прошлой неделе в Пекине была зафиксирована локальная вспышка COVID-19. В период с 15 января до 16:30 (11:30 мск) 23 января в городе в общей сложности было выявлено 43 случая заражения коронавирусом, из них шесть - инфицированные омикрон-штаммом, еще 37 - штаммом "дельта". При этом у 10 заразившихся дельта-штаммом заболевание протекает бессимптомно, у 27 - с симптоматикой. Наибольшее количество заболевших выявлено в районе Фэнтай.