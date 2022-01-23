В Буркина-Фасо зафиксировали проблемы в работе интернета

ТАСС, 23 января. Неполадки в работе интернета зафиксированы в Буркина-Фасо в воскресенье. Об этом сообщила служба мониторинга Всемирной сети NetBlocks.

"Сетевые данные от NetBlocks и сторонние данные о трафике подтверждают серьезные сбои в работе интернета в Буркина-Фасо утром в воскресенье", - говорится в отчете службы.

По данным NetBlocks, ранее в январе интернет в Буркина-Фасо был отключен во время проведения арестов военных, подозреваемых в подготовке государственного переворота. Также 19 января власти заявили, что ограничили доступ к социальной сети Facebook по соображениям национальной безопасности.

Как сообщило государственное Буркинийское радиовещание и телевидение, ранним утром в воскресенье в ряде казарм в столице страны Уагадугу и на базе ВВС произошла стрельба. После этого в социальных сетях появилась информация о возможном захвате власти военными, однако ее опровергли официальный представитель буркинийского правительства и министр обороны. Он также заявил, что ситуация в казармах, где велась стрельба, нормализуется, ведется расследование ее мотивов.

В начале января в Буркина-Фасо задержали группу военных, которые подозреваются в подготовке захвата власти в стране. Против них начато расследование. Во главе группы, согласно новостному порталу Burkina24, стоят молодые офицеры. В последние несколько месяцев президент Рок Марк Кристиан Каборе провел ряд крупных перестановок в командовании вооруженными силами страны.