Языческий могильник, уничтоженный в Средние века, нашли под Смоленском

ТАСС, 23 января. Археологи обнаружили больше восьми разрушенных захоронений, которые относятся к периоду второй половины IX - середины X века, во время исследования культурного слоя средневекового поселения в северо-восточной части археологического комплекса Гнездово. Это дает основания полагать, что большая курганная группа была намеренно снесена, после чего в середине X века на ее месте сформировалось поселение, рассказал ТАСС руководитель археологического отряда музея-заповедника "Гнездово" в составе Смоленско-Гнездовской объединенной археологической экспедиции Василий Новиков.

"На первом этапе исследования в 2018 году под слоем, связанным с жизнью городского поселения и разрушенным в начале XI века, обнаружилась кольцевидная структура, в центре которой был вбит меч типа Е (вторая половина IX - начало X века - прим. ТАСС). За несколько сезонов мы выявили уже не менее восьми таких кольцевидных структур. Это была достаточно большая курганная группа, основным обрядом которой был языческий обряд кремации", - сказал Новиков.

По его словам, курганную группу снесли примерно в середине X века, затем на этом месте стала активно развиваться жилая инфраструктура. В заполнениях ровиков разрушенных курганов найдены кальцинированные кости (после воздействия огня - прим. ТАСС) и обожженные предметы. Также воздушное лазерное сканирование позволило выявить предполагаемый участок с курганами Лесной курганной группы, разрушенной в ходе распашки в XVII-XIX веков.

Новиков отметил, что вместе с руководителем отряда Государственного исторического музея Сергеем Каиновым исследователи обнаружили на другом участке поселения скопление еще нескольких разрушенных курганов. "Исключительная ситуация заключается в том, что мы нашли уничтоженный ранний могильник, который разрушили при жизни свидетели его появления. Такая ситуация не совсем характерна для археологии в России: в XI-XII вв. после принятия христианства курганные могильники сносились в связи с расширением средневековых городов. Здесь могильник уничтожили люди - язычники, которые могли участвовать в его сооружении", - отметил собеседник агентства.

Предположительно, история разрушения курганов может быть связана как с политическим событиями, связанными с деятельностью княгини Ольги, так и с расширением раннесредневекового поселения. "Курганы диаметром от семи до 16 метров должны были иметь значительную высоту, около двух-трех метров, и, чтобы разровнять их, необходимо было приложить значительные усилия", - сказал Новиков, добавив, что в следующие сезоны ученые продолжат работу на территории этой части поселения, чтобы понять границы разрушенного могильника.

Ранее сообщалось, что на территории Гнездова были обнаружены стволы деревьев, радиоуглеродный анализ которых показал, что они относятся к VIII веку. Это дало основания полагать, что первые следы становления поселения здесь могли появиться на сто лет раньше, в конце VIII века.

Гнездовский комплекс

Памятник федерального значения "Гнездовский археологический комплекс" является крупнейшим объектом периода формирования Древнерусского государства. Он открыт в 1867 году при строительстве железной дороги Орел - Витебск находкой богатейшего клада. Комплекс расположен на берегах реки Днепр в 13 км к западу от Смоленска, общая площадь составляет около 438 га. В начале ХХ века там фиксировалось около 5 тыс. курганов. В состав памятника входят селища и Центральное городище, которые относятся к VIII - нач. XI века.