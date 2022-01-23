Финал проекта "ТопБлог" стартовал онлайн в формате игры Minecraft

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Финал конкурса для блогеров "ТопБлог" начался 23 января, церемония открытия прошла в формате игры Minecraft. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"В связи с текущей эпидемиологической обстановкой мы приняли решение о проведении финала проекта "ТопБлог" в онлайн формате, но организовали его по-особенному, отойдя от стандартных zoom-конференций. Впервые финал проекта платформы "Россия - страна возможностей" проходит в формате компьютерной игры. Мы использовали точную копию локаций Москвы на платформе Minecraft, чтобы участники полностью погрузились в атмосферу проекта "ТопБлог", - сказал генеральный директор платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Финал конкурса продлится до 25 января, в нем примут участие 170 блогеров из 38 регионов страны, которые будут работать над кейсами и встретятся с партнерами проекта. Площадками онлайн-финала станут VK Звонки и специально созданная геймификация в Minecraft.

Помимо торжественной церемонии открытия, 23 января пройдет большой блок работы конкурсантов с наставниками. Также все финалисты выполнят различные общекомандные задания по тематике блогерства, а 24 января состоится большой онлайн-марафон полезных действий, в котором финалисты запустят серию общественно полезных акций.

Во вторник, 25 января, состоится гранд-защита кейсов. Эксперты отсмотрят рекламные работы конкурсантов: видеоролики, публикации и изображения. Лучшие участники пройдут во второй тур гранд-защиты. Здесь им предстоит защитить разработанный ранее кейс, выступления участников будут оценены членами жюри. Авторы лучших работ станут победителями проекта.

Победители получат свои первые рекламные интеграции с партнерами проекта "ТопБлог", среди которых Министерство просвещения РФ и Министерство спорта РФ, Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы, проектный офис "Молодежь Москвы", VK, группа компаний "Просвещение", компания ZASPORT и "Слетать.ру".