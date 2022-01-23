Впервые больше 300 тыс. случаев заражений за неделю. Главное о коронавирусе за 23 января

Россия
- Всего зафиксирован 11 108 191 случай заражения, из них новых — 63 205. За сутки умерло 679 человек, за весь период — 326 112.
- Число подтвержденных за неделю случаев заражения коронавирусом в России впервые с начала пандемии превысило 300 тыс.
- Россия в ближайшие две недели может обогнать Францию по случаям заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в сутки, где в последние дни выявляют свыше 400 тыс. заболевших ежедневно. Такое мнение ТАСС высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
- Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 6 211, что на 37,3% меньше показателя предыдущего дня.
- В Орловской области перевели на дистанционный режим обучения все школы областного центра, а также организации дополнительного образования региона из-за неблагоприятной эпидемобстановки. Власти также запретили работу фудкортов и детских комнат.
- Сборная России по фехтованию на шпагах в полном составе снялась с этапа Кубка мира в Дохе из-за большого количества положительных результатов тестов на коронавирус среди спортсменов.
Москва
- Всего зафиксировано 2 174 536 случаев заражения, из них новых — 17 528 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 349,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Новая Зеландия переходит на красный, максимальный уровень тревоги из-за обнаружения 12 случаев заражения омикрон-вариантом коронавируса внутри страны.
- Власти Китая считают почтовые посылки вероятным источником вспышек заболевания, вызываемого различными штаммами коронавируса.
- В КНР выявили 72 заразившихся коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду. Среди атлетов и официальных лиц заразившихся нет.
- В Брюсселе десятки тысяч людей вышли на манифестацию за свободу от ковидных ограничений.