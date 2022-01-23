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Впервые больше 300 тыс. случаев заражений за неделю.
Впервые больше 300 тыс. случаев заражений за неделю.
Впервые больше 300 тыс. случаев заражений за неделю.
Впервые больше 300 тыс. случаев заражений за неделю.
Впервые больше 300 тыс. случаев заражений за неделю.
Пандемия COVID-19

Впервые больше 300 тыс. случаев заражений за неделю. Главное о коронавирусе за 23 января

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 11 108 191 случай заражения, из них новых — 63 205. За сутки умерло 679 человек, за весь период — 326 112. 
  • Число подтвержденных за неделю случаев заражения коронавирусом в России впервые с начала пандемии превысило 300 тыс.
  • Россия в ближайшие две недели может обогнать Францию по случаям заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в сутки, где в последние дни выявляют свыше 400 тыс. заболевших ежедневно. Такое мнение ТАСС высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
  • Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 6 211, что на 37,3% меньше показателя предыдущего дня. 
  • В Орловской области перевели на дистанционный режим обучения все школы областного центра, а также организации дополнительного образования региона из-за неблагоприятной эпидемобстановки. Власти также запретили работу фудкортов и детских комнат.
  • Сборная России по фехтованию на шпагах в полном составе снялась с этапа Кубка мира в Дохе из-за большого количества положительных результатов тестов на коронавирус среди спортсменов.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 174 536 случаев заражения, из них новых — 17 528 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 349,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Новая Зеландия переходит на красный, максимальный уровень тревоги из-за обнаружения 12 случаев заражения омикрон-вариантом коронавируса внутри страны.
  • Власти Китая считают почтовые посылки вероятным источником вспышек заболевания, вызываемого различными штаммами коронавируса. 
  • В КНР выявили 72 заразившихся коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду. Среди атлетов и официальных лиц заразившихся нет.
  • В Брюсселе десятки тысяч людей вышли на манифестацию за свободу от ковидных ограничений.
Теги
Пандемия COVID-19
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