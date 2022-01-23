Санкт-Петербургский госуниверситет принял решение перейти на дистанционное обучение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) с 24 января перейдет на дистанционной формат образования из-за эпидемической обстановки. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

"С 24 января обучение в Санкт-Петербургском государственном университете до особого распоряжения будет организовано в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

Представители университета пояснили, что порядок организации рабочего и учебного процессов в СПбГУ меняется "в целях поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия, обеспечения защиты жизни и здоровья обучающихся и работников, профилактики распространения COVID-19".

Согласно приказу, с 24 января общая численность работников университета, присутствующих на рабочих местах, не должна единовременно превышать 2,5 тыс. человек. На рабочих местах разрешили присутствовать медицинским сотрудникам, охранникам зданий и сооружений, специалистам, обслуживающим серверное оборудование и информационные системы, поддерживающим непрерывный режим работы высокотехнологичного и неотключаемого научного оборудования, а также обеспечивающих работу общежитий. В лабораториях могут одновременно работать 50 сотрудников, осуществляющих текущий уход за коллекциями микроорганизмов, лабораторными животными и рыбами, говорится в сообщении.