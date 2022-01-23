Премьер Индии открыл в Нью-Дели голограмму статуи политика, сотрудничавшего с Гитлером

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл в воскресенье в центре Нью-Дели голограмму будущей статуи известного борца за независимость Индии Субхаса Чандры Боса (1897-1945) на мероприятии, посвященном 125-летию со дня рождения Боса, которое транслировали местные телеканалы. Монумент будет открыт в ротонде, где во времена британского владычества стояла статуя английского короля Георга V.

"Память о роли наших героев, которая стиралась после получения независимости, сейчас возрождается", - сказал премьер-министр на церемонии. По мнению Моди, правительства Индии, правившие после получения страной свободы от Великобритании в 1947 году, "забыли" о вкладе в борьбу за независимость "многих великих личностей".

На месте голографического изображения вскоре должна появиться восьмиметровая статуя из черного гранита, над которой работает индийский скульптор Адвайта Гаданаяк. Скульптор заявил, что эта статуя будет отражать "сильную и харизматичную личность великого вождя".

Бос, известный соратникам как Нетаджи ("Лидер", "Вождь" с принятым в Индии уважительным окончанием "джи"), считается сегодня одним из самых популярных борцов за освобождение Индии. Однако в стране и за рубежом его деятельность вызывает противоречивые оценки, поскольку Нетаджи, который поначалу считался поклонником Махатмы Ганди, затем стал сторонником Адольфа Гитлера, а потом командовал Индийской национальной армией, которая в годы Второй мировой войны была создана Японией против британцев.

Глава "непримиримых"

Бос родился в 1897 году в Британской Индии и в молодости считался соратником Махатмы Ганди. Но мирные и ненасильственные методы Ганди казались Босу наивными и слабыми. Он выступал за вооруженное восстание против британцев и начал искать союзников за рубежом. Поначалу Бос, хотел наладить связи с СССР, но неудачно, потом он перебрался в Третий рейх, где с началом Второй мировой войны начал формировать легион "Свободная Индия" из германских индийцев, перебежчиков и военнопленных - позднее эта часть стала индийским подразделением Ваффен СС. Планировалось, что после падения Советского Союза эти солдаты откроют немецкой армии дорогу на Индостан.

Когда стало ясно, что поражения СССР не предвидится, Бос отправился в Бирму, где в 1943 году командовал Индийской национальной армией "Азад Хинд", состоявшей в основном из индийских военнослужащих, попавших в плен к японцам. Нетаджи объявил себя премьер-министром временного правительства "Свободной Индии". Его войска вместе с японцами оказывали сопротивление британским союзникам в Бирме и прилегающих к ней районах. В 1943 году Бос, находясь на принадлежащих Индии Андаманских и Никобарских островах в Бенгальском заливе (которые были временно захвачены японцами) провозгласил независимость от Индии Великобритании и поднял "первый флаг свободной Индии".

Когда в начале 1945 года британские части отбросили японцев и сопровождавших их бойцов "Азад Хинд", нанеся им в Бирме серьезное поражение, Бос решил отправиться в Японию, откуда, по разным данным, намеревался перебраться в Маньчжурию, чтобы продолжить борьбу против Великобритании. Японский бомбардировщик, на котором он летел, приземлился на Тайване для дозаправки. На взлете один из двигателей вспыхнул, и самолет загорелся, Нетаджи умер от ожогов, его прах хранится в японском храме Ренко-дзи.

"Потерявшийся" герой

Многие соратники политика тогда заявили, что Бос "намеренно потерялся и потом вернется, чтобы принести Индии свободу". Независимость страна получила без его помощи в 1947 году. Но сразу вокруг гибели Нетаджи появилось немало домыслов и версий, которые активно обсуждаются до сих пор.

Одна из самых популярных версий гласит, что радикальный политик стал индусским святым и много лет проповедовал у одного из храмов в Калькутте, взяв слово с соратников не выдавать его. Другие видели Боса скрывающимся в джунглях с отрядом "верных друзей". Третьи уверяют, что Бос жил где-то в Аргентине рядом со "сбежавшим Гитлером".

Но по самой распространенной конспирологической версии, он провел много лет в СССР. Исследователь Мадхав Налапат уверял несколько лет назад корреспондента ТАСС, что самолет Нетаджи сел в Манчжурии, где советские солдаты захватили его и доставили в Москву. Индийские власти якобы знали об этом, но потворствовали Москве. Он уверен, что Бос был посажен в ГУЛАГ по приказу Сталина, где умер спустя 11 лет. Зачем это могло быть нужно советскому вождю, не ясно.

Журналист Абудж Дхар, автор нашумевшей несколько лет назад книги "Самая большая тайна Индии", собрал свидетельства в пользу различных теорий. Но он сам тоже полагает, что Нетаджи был в Москве, но не в тюрьме, а получил от Советов убежище.

Споры о гибели Нетаджи идут до сих пор. Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи в воскресенье на церемонии в честь Боса (который был бенгальцем по происхождению) потребовала от правительства страны рассекретить все документы, связанные с его смертью. Банерджи настаивает, чтобы прах, хранящийся в японском храме, был отправлен на анализ ДНК. "До сегодняшнего дня мы не знаем о местонахождении Нетаджи", - сказала Банерджи, слова которой приводит телеканал NDTV.