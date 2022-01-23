Литва запретила въезд Наташе Королевой и Хабибу

ВИЛЬНЮС, 23 января. /ТАСС/. Литва включила в число невъездных российских исполнителей Наташу Королеву и Хабиба (Хабиб Шарипов), концерты которых были намечены в стране. Об этом в воскресенье сообщило национальное радио LRT.

По его данным, согласно решению департамента миграции при МВД Литвы Королева и Шарипов не смогут посещать республику до 21 января 2027 года.

Обращение в МИД о запрете на въезд в Литву этих российских исполнителей в пятницу направили председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис. Они просили оценить идеологическую составляющую будущих гастролей в Литве этих исполнителей, ранее выступавших с концертами в Крыму, и потребовали объявить их нежелательными персонами в стране.

Литва регулярно предпринимает демарши в отношении российских исполнителей. В октябре 2021 года не состоялось выступление в Вильнюсе российского пианиста Николая Луганского из-за того, что он в 2016 году с концертами посетил неподконтрольную Киеву часть Донбасса. Концерты российского певца Филиппа Киркорова в Крыму привели к тому, что в январе 2021 года департамент миграции Литвы запретил ему на пять лет въезд в страну как лицу, угрожающему, по мнению властей республики, национальной безопасности.