Число приезжающих в Италию туристов из ЕС сократилось более чем на 50% в 2021 году

РИМ, 23 января. /ТАСС/. Число туристов из стран Евросоюза, приезжавших в Италию в 2021 году, сократилось на 55% по сравнению с допандемийным уровнем. Об этом свидетельствуют данные ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, сообщает в воскресенье агентство ANSA .

По ее данным, ситуация ухудшилась также и по сравнению с показателями 2020 года (-7%). Кроме того, ассоциация зафиксировала в 2021 году сокращение расходов иностранных туристов более чем на €10 млрд по сравнению с показателями до пандемии.

Ранее президент национальной ассоциации представителей гостиничного бизнеса Federalberghi Бернабо Бокка сообщил, что порядка 500 тыс. рабочих мест в итальянском туристическом секторе находятся под угрозой из-за пандемии. Он добавил, что число туристов в крупных городах Италии, "на которые в 2019 году приходилась пятая часть турпотока", в 2021 году сократилось на 71%.

Власти Италии с 16 декабря 2021 года обязали приезжающих из ЕС туристов сдавать тесты на коронавирус. Они могут сдать тест по экспресс-технологии, результат которого действителен 24 часа, или ПЦР-тест со сроком действия до 48 часов. Для невакцинированных европейцев предусмотрен пятидневный карантин, по истечении которого необходимо сделать повторный тест.

Ранее в республику можно было въезжать из Евросоюза без тестов. Внутри страны повсеместно требуется ковид-сертификат, причем для посещения большинства мест, а также для проезда на общественном транспорте документ должен быть основан на справке о вакцинации или перенесенном за последние полгода ковиде.

Приезжающим из нескольких стран, включая Россию, необходимо соблюдать 10-дневный карантин. Кроме того, россияне не могут въезжать в страну с целью туризма.