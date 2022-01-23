Школы семи муниципалитетов Кубани 24 января отменили занятия из-за снегопада

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Школы в семи муниципалитетах Краснодарского края не будут работать в понедельник из-за сильного снегопада, который отмечается в регионе с вечера 21 января. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

"Занятия в школах 24 января отменили в Краснодаре, Геленджике, Северском, Брюховецком, Славянском и Тимашевском районах", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Глава Горячего Ключа провел вечером 23 января заседание городского оперативного штаба, который отменил занятия в школах 24 января. Перед зданием администрации организуют стоянку для городского общественного транспорта, чтобы утром автобусы смогли выехать на линию. Глава города поручил мобилизовать волонтеров, казаков, сотрудников учреждений для расчистки подходов к социальным объектам и усилить работу управляющих компаний по расчистке придомовых территорий.

В пресс-службе главы Республики Адыгея ТАСС сообщили, что занятия в школах Тахтамукайского района, который граничит с Краснодаром, 24 и 25 января будут проходить в дистанционном режиме по причине сильного снегопада. Из-за погодных условий 24 и 25 января школы и организации дополнительного образования Адыгейска также будут работать в дистанционном формате, детские сады - в штатном режиме, сообщается в Instagram муниципалитета

В 34 городах и районах Краснодарского края 22 января из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе действуют три экстренных предупреждения о лавиной опасности выше 1,5 тыс. м, о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах и об очень сильном снеге в горной зоне Сочи.