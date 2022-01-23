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Синоптик предупредил о полуметровых сугробах в Москве в конце января

По прогнозам, осадков выпадет на 30% больше нормы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Высота сугробов на последней неделе января в Москве составит полметра. Об этом сообщил в воскресенье ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Январь закончится умеренным морозом и полуметровыми сугробами", - написал метеоролог на своей странице в Instagram.

Тишковец также отметил, что количество осадков в январе превысит норму приблизительно на 30%. "Январь, по всей видимости, по количеству осадков превысит положенную норму примерно на 30%, а среднемесячная температура воздуха окажется символически чуть теплее показателей метеостатистики", - добавил он.

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