Синоптик предупредил о полуметровых сугробах в Москве в конце января

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Высота сугробов на последней неделе января в Москве составит полметра. Об этом сообщил в воскресенье ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Январь закончится умеренным морозом и полуметровыми сугробами", - написал метеоролог на своей странице в Instagram.

Тишковец также отметил, что количество осадков в январе превысит норму приблизительно на 30%. "Январь, по всей видимости, по количеству осадков превысит положенную норму примерно на 30%, а среднемесячная температура воздуха окажется символически чуть теплее показателей метеостатистики", - добавил он.