Надзирателей тюрьмы в Чехии обвинили в насилии над заключенными

ПРАГА, 23 января. /ТАСС/. Восемь надзирателей тюрьмы Вадлице, расположенной около города Йичин на северо-востоке Чехии, обвинены в рукоприкладстве и превышении служебных полномочий по отношению к заключенным. Об этом сообщило в воскресенье Чешское телевидение.

По его данным, расследование по уголовному делу, возбужденному в октябре прошлого года, проводит генеральная инспекция правоохранительных органов. Установлено, что двое из обвиняемых при проведении досмотров личных вещей в камерах допускали физическое насилие над заключенными. Шестеро тюремщиков наблюдали за этим и не вмешивались. В случае признания виновными им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

СМИ сообщали в конце декабря прошлого года, что прокуратура Чехии предъявила обвинения в пытках и бесчеловечном обращении семи надзирателям женской тюрьмы города Светла-над-Сазавоу, расположенного в 100 км юго-восточнее Праги. В марте прошлого года обвиняемые были уволены.