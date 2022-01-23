Санитарная авиация Дагестана за два года оказала помощь более чем 450 пациентам

МАХАЧКАЛА, 23 января. /ТАСС/. Единственный в Дагестане санитарный вертолет совершил более 150 полетов в труднодоступные районы региона в 2021 году. Всего за последние два года благодаря работе санавиации медицинскую помощь получили более чем 450 пациентов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"За 2021 год было осуществлено 173 вылета, в ходе которых оказана медпомощь 218 пациентам. В 2020 году [медпомощь оказана] 260 пациентам", - сообщил собеседник агентства.

Как пояснили в министерстве, во время одного вылета врачи могут оказывать помощь сразу нескольким жителям соседних районов. Вылет санавиации согласовывается с дагестанским центром медицины катастроф, который оценивает возможности и время для эвакуации неземным транспортом.

Санитарный вертолет выделили региону в 2019 году в рамках национального проекта "Здравоохранение". Его оборудовали модулем по всем стандартам оказания экстренной медицинской помощи, он позволяет эвакуировать в специализированные медучреждения тяжелобольных пациентов.