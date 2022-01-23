Эксперт: "Спутник V" вырабатывает больше антител от омикрон-штамма, чем западные вакцины

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник V" в силу своей конфигурации обеспечивает иммунный ответ на омикрон-штамм коронавируса лучше, чем ее западные аналоги. Такое мнение профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова изложила в видеозаписи на своем YouTube-канале.

По ее словам, в конфигурацию S-белка трех вакцин, которые применяются сейчас на территории США, изначально были внесены изменения, в результате которых вирусный белок оказывается "попросту зажат в определенной конфигурации". При этом в самом вирусе, по словам эксперта, S-белок может менять свою конфигурацию в зависимости от того, на какой стадии он находится - "перед слиянием и после слияния" с рецептором. Таким образом, западные вакцины формируют иммунный ответ лишь в случае, если S-белок находится в конфигурации "перед слиянием". "Антитела могут вырабатываться только на нее", - пояснила Баранова.

В конфигурацию "Спутник V" такие изменения внесены не были, а потому антиген "продолжает переходить из одной конформации в другую". "Антитела могут вырабатываться более разнообразно - не на одну конформацию, а на две", - пояснила эксперт, отметив, что таким образом вырабатывается "больше разных типов антител". В случае с омикрон-штаммом, который "приспособился уходить из-под иммунного ответа, <...> чем больше антител "облепляют" белок, тем больше вероятность нейтрализации", констатировала Баранова.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что вакцина "Спутник V" показала вирусонейтрализующую активность против штамма "омикрон" в два раза выше препарата Pfizer. Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане. Исследование также показало, что "Спутник V" нейтрализует штамм "омикрон" за счет формирования сильного иммунного ответа благодаря высокому уровню антител.

В РФПИ подчеркнули, что полученные данные подтверждают результаты лабораторного исследования НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, опубликованные на портале MedRxiv, которые демонстрируют высокую вируснейтрализующую активность вакцины "Спутник V" против штамма "омикрон", которая в дальнейшем усиливается при бустировании "Спутником Лайт".

"Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а "Спутник лайт" - более чем в 30 странах.