Трассу между Анкарой и Стамбулом закрыли из-за ухудшения погодных условий

АНКАРА, 23 января. /ТАСС/. Власти Анкары и Стамбула сообщили в воскресенье о закрытии бесплатной автомобильной дороги и участка платной трассы между мегаполисами из-за ухудшения погодных условий. Об этом говорится в распространенных заявлениях администраций двух городов.

Власти запретили автомобилистам пользоваться бесплатной дорогой, а также участком платной трассы между населенными пунктами Дюздже - Гереде. В сообщениях говорится, что данные меры будут сохраняться до нового объявления.

С пятницы ряд регионов Турции, включая Стамбул и Анкару, накрыла метель, что приводит к росту числа ДТП на дорогах. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погодные условия могут стать еще хуже.