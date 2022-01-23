Автоколонна протестующих против паспортов о вакцинации выехала из Ванкувера в Оттаву

ОТТАВА, 23 января. /ТАСС/. Колонна дальнобойщиков, выступающих против политики принудительной вакцинации населения Канады, выехала из Ванкувера (провинция Британская Колумбия) в Оттаву (провинция Онтарио). Об этом в воскресенье сообщила газета Vancouver Sun .

По данным издания, из Британской Колумбии в столицу едут около 500 тягачей и фур. Дальнобойщики рассчитывают прибыть в Оттаву 29 января и начать акцию протеста у стен парламента Канады. В социальных сетях организаторы акции протеста пишут, что в Оттаве может собраться не менее 2,5 тыс. грузовиков.

Актив дальнобойщиков предложил сформировать "Конвой за свободу 2022" на прошлой неделе. Это произошло после того, как власти Канады объявили, что не будут требовать паспорта о вакцинации у водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США. Как выяснилось, данное требование не было отменено и вступило в силу 15 января. 22 января США ввели такой же режим пересечения границы с Канадой для дальнобойщиков.

Это вызвало волну негодования у представителей канадских транспортных компаний, которые сообщили, что данная мера затронет от 12 тыс. до 16 тыс. водителей, значительно повысит стоимость перевозки грузов и увеличит рекордно высокую за последние 30 лет инфляцию в стране (4,8%). Участники автопробега намерены добиться от Оттавы отмены упомянутого выше требования и всех ограничений, из-за которых непривитые от коронавируса канадцы не могут нормально жить и работать. В стране все госслужащие, полицейские и военные обязаны пройти вакцинация, в противном случае они не могут выходить на работу.

Для помощи участникам автопробега организован сбор средств. С начала этой недели в предназначенный для этого фонд поступило около 2 млн канадских долларов ($1,59 млн).