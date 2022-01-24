Эксперт рассказал, как штамм "омикрон" может проникать в организм человека

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Штамм коронавируса "омикрон" может проникать в организм человека через глаза, так как одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев.

"По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели "дельтой" в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно "омикрон". Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза", - сказал он.

При этом он добавил, что сегодня в целом пока мало информации о том, какая точно симптоматика характерна для "дельты" и "омикрона".

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, доля дельта-штамма коронавируса среди новых случаев заражения в России составляет 51,9%, доля "омикрона" и других штаммов - 48,1%. "Омикрон" зафиксирован в 64 регионах страны.