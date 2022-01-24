В Минздраве Израиля сообщили об улучшенной эффективности четвертой дозы вакцины от ковида

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 января. /ТАСС/. Четвертая доза вакцины от ковида повышает устойчивость к инфицированию коронавирусом в два раза и в три раза лучше защищает от тяжелой формы заболевания лиц в возрасте от 60 лет и старше в сравнении с людьми той же возрастной группы, получившими три укола прививки. Эти предварительные результаты масштабного исследования изложила в воскресенье пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля.

"В начале января в связи с быстрым распространением омикрон-штамма четвертую дозу вакцины начали вводить лицам в возрасте от 60 лет и старше, а также находящимся в группе риска и медицинскому персоналу. Предварительный анализ данных исследования, в ходе которого изучалась полезность четвертой дозы, показал, что среди лиц в возрасте от 60 лет и старше четвертая доза повышает защиту от инфицирования примерно в два раза по сравнению с получившими лишь три дозы в той же возрастной группе. Кроме того, четвертая доза дает в три раза больше защиты от тяжелого протекания заболевания в сравнении с третьей дозой прививки", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, таковы "предварительные результаты исследования, проведенного группой ученых из Министерства здравоохранения, Института Вейцмана, Университета Технион, Еврейского университета и медицинского центра "Шиба". В исследовании сравнивались показатели 400 тыс. израильтян в возрасте от 60 лет и старше, получивших четвертую дозу вакцины, и 600 тыс. вакцинированных тремя дозами четыре или более месяцев назад.

17 января глава отделения инфекционных заболеваний медцентра "Шиба" Гили Регев-Йохай заявила на пресс-конференции, что эффективность четвертой дозы вакцин американских компаний Pfizer и Moderna в отношении "омикрона" ниже по сравнению с другими штаммами коронавируса, несмотря на то, что антител вырабатывается даже больше, чем после третьего укола. Она отметила, что результаты исследования являются предварительными.

Центр "Шиба" не предоставил более подробных результатов своего исследования, начавшегося в конце декабря прошлого года. В нем принимали участие 274 сотрудника центра, из которых 154 получили четвертый укол препарата от Pfizer, а 120 - четвертую дозу препарата от Moderna. Полученные данные сравнивали с показателями 5,7 тыс. медработников, которые четвертую дозу прививки не получали.

Вакцинация населения в Израиле

Вакцинация населения от коронавируса началась в Израиле 20 декабря 2020 года. Прививку третьей дозой жителям страны начали делать в конце июля 2021 года. По сведениям Минздрава, одну дозу вакцины получили 6,6 млн человек, две дозы - 6 млн, три - 4,4 млн, четыре - 560 тысяч. Общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек.