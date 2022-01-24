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Пандемия COVID-19

Для пациентов с подозрением на COVID-19 в поликлиниках Петербурга выделят отдельный вход

Больные ковидом могут прийти на прием без записи, пользоваться общественным транспортом запрещено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Поликлиники Санкт-Петербурга с понедельника будут принимать пациентов с подозрением на COVID-19 в специально выделенных кабинетах через отдельный вход. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

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Ранее пациентам с признаками ОРВИ рекомендовалось не приходить в поликлиники, а вызывать врача на дом.

"С понедельника большинство поликлиник Петербурга начнут принимать граждан с легкой формой ОРВИ и подозрением на COVID-19 в приемно-смотровых боксах и отдельно выделенных кабинетах через отдельные входы", - говорится в сообщении пресс-службы комитета. Комитет также опубликовал список из 138 адресов, где будут оборудованы такие кабинеты.

"Больные могут прийти на прием без записи. При этом они не должны пользоваться общественным транспортом", - уточнили в пресс-службе.

Одновременно комитет по здравоохранению опубликовал рекомендацию временно воздержаться от посещения поликлиник маломобильным пациентам, инвалидам, больным с хроническими неинфекционными заболеваниями, людям старше 60 лет, а также беременным и мамам с детьми до трех лет. Они должны вызывать врача на дом.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге осложнилась за последнюю неделю, ежедневный прирост инфицированных превысил 9,5 тыс. человек. Всего с начала пандемии в городе выявили 921 759 случаев заражения.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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