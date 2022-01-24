Вильфанд предупредил москвичей о прохладной рабочей неделе и потеплении к выходным

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Москвичей ожидают прохладные рабочие дни с температурой до 12-17 градусов мороза и отсутствие снегопадов. Потепление придет к выходным, когда столбики термометров днем опустятся до двух-четырех градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На этой неделе в Центральном федеральном округе погода будет достаточно однородная. Сильных снегопадов не ожидаем, а ночная температура в понедельник и во вторник в Москве будет в диапазоне от минус 12 до минус 17 градусов, а дневные - от минус восьми до минус 11 градусов. Со среды до пятницы включительно ночные температуры будут от восьми до 13 градусов мороза, а дневные - от четырех до девяти градусов мороза", - рассказал он.

По словам Вильфанда, потепление в столицу придет к выходным. "Повышение температуры намечается только к выходным. Ночью она повысится до минус пяти-семи градусов, а днем - до минус двух-четырех градусов", - отметил метеоролог.