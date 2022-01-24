Эксперт: не прошедшие ревакцинацию от ковида почти не имеют антител к "омикрону"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Люди, не прошедшие ревакцинацию от коронавируса, почти не имеют антител к омикрон-штамму. Такое мнение выразил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в интервью газете " Известия ", опубликованном в понедельник.

"Люди, которые не прошли ревакцинацию, практически не имеют антител к "омикрону". По крайней мере, о привитых РНК-вакцинами известно, что уровень антител к "омикрону" примерно в 30 раз ниже, чем к уханьскому штамму", - отметил Лукашев.

По его словам, коронавирус мутирует очень быстро, при этом разработка отдельных вакцин от новых вариантов вируса, в том числе "омикрона", не имеет практического смысла, поскольку "за срок возможной разработки и испытания вакцины волна этого штамма будет уже закончена". Как считает Лукашев, "на сегодняшний день выиграть гонку с новыми штаммами коронавируса" нельзя.

"Если мы хотим успешно противостоять новым волнам коронавируса, то нам следует пересмотреть наш подход к правилам клинических испытаний вакцин и значительно упростить их по аналогии с тем, как это сделано для вируса гриппа. Там очень ускоренная схема, она уникальная для всей фарминдустрии. Я считаю, что ее нужно позаимствовать для коронавируса", - предложил вирусолог.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, доля дельта-штамма коронавируса среди новых случаев заражения в России составляет 51,9%, доля "омикрона" и других штаммов - 48,1%. "Омикрон" зафиксирован в 64 регионах страны.