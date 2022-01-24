Опрос показал, что четверть россиян при выборе профессии исходят из своих увлечений

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Собственные увлечения и интересы, материальное вознаграждение и престиж будущего места работы чаще всего являются основой для выбора профессии среди россиян. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в ТАСС.

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"На выбор профессии четверти россиян повлияли собственные увлечения и интересы (27%), каждый пятый выбирал работу по стечению обстоятельств (22%), 17% руководствовались оплатой труда, 15% ориентировались на престиж профессии, возможность карьерного роста, 12% - на востребованность профессии на рынке труда", - отметили авторы исследования.

Среди факторов также выделены - мнение родственников и знакомых, а также следование семейным традициям по 9%.

C 2017 года россияне при выборе работы стали меньше полагаться на случай: в 2021 году этот показатель составил 22%, в 2017% - 39%. Сейчас россияне больше руководствовуются размером зарплаты: 17% в 2021 году против 11% в 2017 году.

По словам генерального директора фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, зафиксирована тенденция, которая позволяет предположить, что сложившаяся в РФ система по ранней профориентации позволила молодежи более осознанно отнестись к выбору профессии. "Этот же фактор во многом влияет и на удовлетворенность работой. Ситуация, когда абитуриенты могли сдать документы на обучение только в одно учебное заведение, выбор этих образовательных учреждений был ограничен многими факторами, в том числе территориальным, информации было недостаточно, а сделать набор курсов в рамках одного образовательного трека было практически невозможно, в корне изменилась", - сказал он.

Опрос был проведен осенью 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.