{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре предупредили жителей Сибири о температурной инверсии

На севере региона будет гораздо теплее, чем на юге

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Жителей Сибири ожидает температурная инверсия в течение недели: на севере региона будет гораздо теплее, чем на юге. Это связано с аномальным теплом на севере, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Из-за того, что очень сильные аномалии на севере Сибири, получается, что температура на юге ниже, чем на севере. Получается такая температурная инверсия. Например, на Таймыре ночные температуры к середине недели повысятся до минус 13-18 градусов, а днем - до минус 10-15 градусов. А вот в Туве прогнозируется минус 28-33 градуса ночью, а днем - около минус 20 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, аномалии на севере Сибири будут достигать плюс 20 градусов в течение недели.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
Пандемия COVID-19
Эксперт: риск миокардита у детей от COVID-19 в 450 раз выше, чем побочный эффект от вакцин
В Сингапуре, где проходит вакцинация детей от пяти лет и старше, пока не было зафиксировано ни одного тяжелого побочного эффекта, отметил глава Минздрава страны Он Е Кун
Читать полностью