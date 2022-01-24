В Гидрометцентре предупредили жителей Сибири о температурной инверсии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Жителей Сибири ожидает температурная инверсия в течение недели: на севере региона будет гораздо теплее, чем на юге. Это связано с аномальным теплом на севере, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Из-за того, что очень сильные аномалии на севере Сибири, получается, что температура на юге ниже, чем на севере. Получается такая температурная инверсия. Например, на Таймыре ночные температуры к середине недели повысятся до минус 13-18 градусов, а днем - до минус 10-15 градусов. А вот в Туве прогнозируется минус 28-33 градуса ночью, а днем - около минус 20 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, аномалии на севере Сибири будут достигать плюс 20 градусов в течение недели.