Эксперт: люди смогут дотрагиваться друг до друга при звонке в границах ближайших 30 лет

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Тактильные системы связи, позволяющие пользователям чувствовать прикосновения собеседника во время звонка, получат распространение в течение ближайших 30 лет. Такое мнение в понедельник ТАСС высказал эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Фотоника", инженер-исследователь лаборатории интегральной фотоники Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Валерий Кожевников.

"С помощью новых тактильных систем связи люди в будущем смогут прикоснуться к собеседнику на расстоянии в тысячи километров. Благодаря развитию технологий это станет возможным в ближайшие 30 лет", - сказал ТАСС Кожевников.

Ученый отметил, что "эффект присутствия" станет возможным благодаря высокоскоростному интернету, способному передавать большие объемы данных, а также за счет инфраструктуры на основе фотонных технологий.

"Кроме этого, для тактильных систем связи необходимо создание периферии для звонков. Например, [это могут быть] перчатки со встроенным вибродатчиками <…> для имитации прикосновений, распылитель ферментов для имитации ароматов и устройство приема и передачи данных в помещении", - заключил он.