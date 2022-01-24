{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Облачная погода и гололедица ожидаются в Москве 24 января

Днем в столице будет 9-11 градусов мороза

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 11 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 9-11 градусов мороза. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 14 градусов.

Ветер слабый, атмосферное давление составит около 763 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах минус 9 - минус 14 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 16 градусов.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Московской области до 01:00 мск вторника.

Теги
Россия
Уровень загрязнения воздуха в Пекине в восемь раз превысил норму ВОЗ
Неблагоприятная ситуация наблюдается практически во всех районах города
Читать полностью